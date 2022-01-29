На сьогодні країни Північноатлантичного альянсу мають різні точки зору щодо постачання озброєння в Україну. Разом з тим у НАТО налаштовані допомагати Києву перед можливою агресією Росії.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю. На його думку, країни-союзники мають бути на боці України та надавати їй підтримку.

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НАТО надає Україні політичну та практичну підтримку

Ми надаємо політичну підтримку, практичну підтримку, ми допомагаємо їм модернізувати збройні сили, боротися з корупцією та створювати механізми кіберзахисту. Щодо оборонного озброєння, то у союзників різні погляди,

– сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу зазначив, що Велика Британія, США та країни Балтії вже постачають Україні зброю. Україна ж використовує своє право на самооборону.

Постачання зброї для України не становить загрозу безпеці Росії

Столтенберг заперечив аргумент Москви, що постачання зброї Україні, мовляв, загрожує безпеці Росії. Остання має у своєму розпорядженні найбільшу в Європі армію та ядерну зброю.

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Що відомо про постачання Україні зброї: останні новини

Німецький уряд відмовився вд постачання Україні озброєння. Натомість глава МЗС країни Анналена Бербок пообіцяла передати 5 тисяч касок.

Тим часом, США направили Україні вже чотири борти з військовою допомогою. У Пентагоні запевнили, що на цьому не зупиняться.

Україна та Велика Британія ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда стерлінгів.

Пообіцяла надати нелетальну зброю і Канада.

Дивіться відео про те, як канадці пообіцяли допомогти з озброєнням українцям: