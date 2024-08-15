Реалізація ідей Путіна: чому країни ОДБК не квапляться з реакцією на події в Курській області

Росія є членом Організації договору про колективну безпеку. Як не дивно, але країни-члени цього об'єднання ніяк не реагують на ситуацію в Курській області.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, що відсутність будь-яких заяв показує, що очільники цих держав просто спостерігають за подіями. Ймовірно, вони обдумують як формувати свої заяви залежно від ситуацій, що виникнуть у майбутньому.

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Чого очікували росіяни

Ігор Чаленко зауважив, що українські військові діють не так, як очікували росіяни. Сили оборони не грабують, не ґвалтують та не нищать цивільну інфраструктуру, на відміну від окупаційних військ, які робили це на початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Все, що винищують (ЗСУ – 24 Канал) – військову інфраструктуру країни-агресорки. Це реалізація ідей самого Владіміра Путіна про санітарну зону,

– сказав він.

Країни ОДКБ спостерігають

Керівник Центру аналізу та стратегій підкреслив, що країни ОДКБ спостерігають наскільки Росія є ефективною у військовому сенсі.

Ми бачили, як Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ після ситуації з Карабахом. Інші члени цього об'єднання також помічають повну неефективність Кремля,

– наголосив Чаленко.

Він припустив, що поведінка російських військ у Курській області може сприяти остаточному розпаду Організації договору про колективну безпеку.

До ОДКБ входять Білорусь, Росія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.