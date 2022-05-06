Країни ЄС майже досягли згоди щодо нових санкцій проти Росії, – Боррель

6 травня 2022 , 02:14
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Джерело:

Reuters

Країни Євросоюзу майже дійшли згоди щодо 6 пакету санкцій, спрямованих проти Росії. Зокрема у них мовиться про нафтове ембарго для Москви.

Відповідну інформацію видання оприлюднило з посиланням на слова верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля. Про це він заявив 5 травня – на 71 день війни, яку Росія почала проти України. 

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ЄС майже узгодили 6 пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу "майже готові" узгодити запропонований блоком новий пакет санкцій проти Росії, включаючи нафтове ембарго,
– мовиться у повідомленні.

Жозеп Боррель пояснив, що сподівається на те, що країни досягнуть угоди. 

"Вони майже досягли цього. І ця угода нам потрібна, тому що ми повинні ще більше посилювати наш економічний і фінансовий тиск на Росію", – запевнив верховний представник ЄС із зовнішньої політики.

Коротко про 6 пакет санкцій проти Росії

  • 4 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄС представляють шостий пакет санкції проти Росії. Мовиться передусім про відключення "Сбербанку" та ще 2 банків від системи SWIFT, а також заборону на імпорт російської нафти.
  • 3 травня ЗМІ писали, що ЄС планує запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщину і Словаччину не змушуватимуть. Перша країна часто виступає на стороні Росії, натомість друга – на 95% залежна від російської нафти та не має виходу до морських портів.
  • Знову ж таки, за попередніми даними ЗМІ, від сирої нафти ЄС планує відмовитися протягом 6 місяців, а від нафтопродуктів – до кінця 2022 року. Президентка Єврокомісії  Урсула фон дер Ляєн пояснювала, що Путін повинен заплатити ціну, високу ціну за свою жорстоку агресію.
  • Окрім цього, санкції запровадять проти російських військових керівників, причетних до воєнних злочинів, зокрема у Бучі.
  • За даними преси, під обмеження потрапить також патріарх Кирило, який є главою російської православної церкви та "благословив" російські війська на війну. Також РПЦ розселяє у своїх монастирях та притулках примусово переселених з України громадян. 

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Автор: Діана Квасневська