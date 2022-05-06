Країни ЄС майже досягли згоди щодо нових санкцій проти Росії, – Боррель

Країни Євросоюзу майже дійшли згоди щодо 6 пакету санкцій, спрямованих проти Росії. Зокрема у них мовиться про нафтове ембарго для Москви.

Відповідну інформацію видання оприлюднило з посиланням на слова верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля. Про це він заявив 5 травня – на 71 день війни, яку Росія почала проти України.

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ЄС майже узгодили 6 пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу "майже готові" узгодити запропонований блоком новий пакет санкцій проти Росії, включаючи нафтове ембарго,

– мовиться у повідомленні.

Жозеп Боррель пояснив, що сподівається на те, що країни досягнуть угоди.

"Вони майже досягли цього. І ця угода нам потрібна, тому що ми повинні ще більше посилювати наш економічний і фінансовий тиск на Росію", – запевнив верховний представник ЄС із зовнішньої політики.

Коротко про 6 пакет санкцій проти Росії

4 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄС представляють шостий пакет санкції проти Росії. Мовиться передусім про відключення "Сбербанку" та ще 2 банків від системи SWIFT, а також заборону на імпорт російської нафти.

3 травня ЗМІ писали, що ЄС планує запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщину і Словаччину не змушуватимуть. Перша країна часто виступає на стороні Росії, натомість друга – на 95% залежна від російської нафти та не має виходу до морських портів.

Знову ж таки, за попередніми даними ЗМІ, від сирої нафти ЄС планує відмовитися протягом 6 місяців, а від нафтопродуктів – до кінця 2022 року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснювала, що Путін повинен заплатити ціну, високу ціну за свою жорстоку агресію.

Окрім цього, санкції запровадять проти російських військових керівників, причетних до воєнних злочинів, зокрема у Бучі.

За даними преси, під обмеження потрапить також патріарх Кирило, який є главою російської православної церкви та "благословив" російські війська на війну. Також РПЦ розселяє у своїх монастирях та притулках примусово переселених з України громадян.

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