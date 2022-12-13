У ЄС влаштували демарш через ідею Макрона про "гарантії для Росії", – Reuters

Скандальна заява французького президента щодо "гарантій безпеки для Росії" не залишилася непоміченою. Зокрема на неї гостро відреагували в Євросоюзі.

Європейські країни заявили, що незгодні зі словами Макрона, влаштувавши демарш. Чехія допомогла з його підтримкою.

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Країни Балтії, Польща та Словаччина висловили письмову незгоду з президентом Франції

Представники Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини висловили свою незгоду щодо позиції президента Франції Еммануеля Макрона. Як розповіли Reuters 2 дипломатів, вони видали директору Департаменту континентальної Європи Міністерства закордонних справ Франції письмовий демарш.

Демарш – це дипломатичні заходи держави чи групи держав, спрямовані на те, аби застерегти від певних дій представників іншої держави. Демарш може містити прохання, застереження, протест тощо, а також бути висловленим у письмовому чи усному варіанті.

Чехія, яка головує в Раді Євросоюзу, допомогла організувати його підтримку, пишуть у виданні. Вона розіслала зразки демаршу в столиці інших країн Євросоюзу.

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