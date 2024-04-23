У Кременчуці пролунали вибухи під час тривоги

23 квітня 2024, 22:51
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Ввечері 23 квітня у Полтавській області оголосили повітряну тривогу. У Кременчуці лунали вибухи.

Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку міста.

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У Кременчуці чули вибухи

О 21:38 Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для Полтавської області. Згодом захисники повідомили, що ворожі дрони рухаються в західному напрямку.

Згодом, о 22:33, ПС заявили, що ціль рухається до Кременчука. Приблизно через 10 хвилин кореспонденти суспільне повідомили, що Кременчуці було чутно звуки вибуху. 

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О 22:48 захисники неба повідомили про відбій загрози БпЛА для регіону.

Незадовго до цього вибухи лунали у Дніпрі.

Варто зауважити, що до оголошення про відбій загрози потрібно перебувати в укриттях. Якщо такої можливості немає – користуйтеся правилом двох стін. Пам'ятайте, що обережність може зберегти життя.

У Дніпрі збили ворожий "Орлан"

Ввечері, о 22:31, у Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Дніпровському районі збили "Орлан-10". Це вже другий збитий "Орлан" в регіоні за вечір.

За декілька годин до цього захисники неба приземлили в області такий же дрон.

Натомість результати бойової роботи у Полтавській області повинні повідомити згодом.

Автор: Анастасія Кушпіт