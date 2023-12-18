У Кременчуці пролунав потужний вибух на одному з промислових об’єктів

У Кременчуці пролунав сильний вибух, а за кілька хвилин ще один. Місцева влада каже, що це сталося на одному з промислових об’єктів.

18 грудня приблизно о 20:12 жителі Кременчука почули потужний вибух. Місцеві зазначили, що офіційно повітряну тривогу у місті не оголошували.

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Що трапилося у Кременчуці

Згодом тамтешні пабліки розповіли, що у Кременчуці за кілька хвилин після вибуху залунала сирена. Подекуди, а не по всьому місту.

Моніторингові канали зазначили, що попередньо звуки, які чули місцеві жителі, не пов'язані із військовими діями.

Пізніше у Полтавській ОВА уточнили, що ж насправді відбулося.

Звуки, які чули у Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів. Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події,

– йшлося у повідомленні влади.

Приблизно о 21:08 у Кременчуці знову пролунав вибух. Слабший за попередній.

У соцмережах пишуть, що вибуховою хвилею в деяких будинках повибивало вікна у під'їздах.

На промисловому підприємстві Кременчука трапилося кілька вибухів / Фото соцмережі

Нічна атака дронами-камікадзе: скільки "Шахедів" збили

Вночі 18 грудня окупанти традиційно запустили по Україні "Шахеди". Цього разу – 5 ударних безпілотників. Усі вони були випущені з району російського Приморсько-Ахтарська.

Сили ППО впоралися з ліквідацією ворожих дронів на 100 відсотків. "Шахеди" були збиті у межах чотирьох областей – Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької.

У Повітряних силах розкрили плани Росії щодо масованих атак

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що противник досі накопичує певні засоби. Йдеться про крилаті ракети, зокрема балістичні, такі як "Іскандер-М". Однак основну ставку окупанти робитимуть на дрони. Вони мають достатню кількість "Шахедів", аби атакувати Україну щодня та з різних напрямків.

Зокрема, військовий згадав за нещодавнє рекордне застосування росіянами дронів. 25 листопада вони випустили аж 75 безпілотників. Більшість атакували столицю та область.

За словами Ігната, інтенсивність ударів дронами є індикатором їх запасів у Росії.

Також речник ПС розповів, що окупанти переважно застосовують традиційні "Шахеди". Вони почали перефарбовувати їх у чорний колір, аби вони були радіолокаційно менш помітні.