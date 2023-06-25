Був під наркотиками: у Кременчуці 20-річний водій на смерть збив двох пішоходів
Джерело:Поліція Полтавщини
Смертельна аварія сталась 24 червня близько 21:30 на вулиці Республіканській у Кременчуці. Серед загиблих – 15-річний підліток.
За цією справою поліція відкрила кримінальне провадження. Попередньо, винуватець ДТП був у стані наркотичного сп'яніння.
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Внаслідок аварії загинули люди
У поліції розповідають, що 20-річний водій Audi наїхав на пішоходів які рухалися по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 23-річний та 15-річний хлопці загинули на місці.
За попереднім висновком лікарів водій перебував у стані наркотичного сп'яніння.
У Кременчуці сталась смертельна ДТП / Фото поліція Полтавської області
Так, за цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Внаслідок аварії загинуло 2 людей: дивіться відео
Водія легковика затримали. Наразі слідчі поліції встановлюють причини та обставини події.
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