Атака по Кременчуку: зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетики

Уночі суботи, 21 червня, ворог укотре здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Зокрема, постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків.

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Що відомо про наслідки атаки

Уночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Кременчука, моніторингові канали писали про ймовірне застосування ворогом "Калібрів". Згодом росіяни ще двічі атакували місто – ймовірно, "Кинджалами" та "Іскандер-К".

За інформацією ОВА, більшість засобів ураження збили сили та засоби ППО.

У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях,

– написав Когут.

Наразі наслідки нічної атаки ліквідовують підрозділи ДСНС. Відомо про 1 постраждалого із травмами середньої тяжкості.

Нагадаємо, ввечері 20 червня вибухи також пролунали в Сумах. Зокрема, російський дрон "Ланцет" влучив у багатоквартирний будинок. Постраждала 75-річна жінка, її госпіталізували з уламковими пораненнями.