Є позитивні результати, – військовий про тактичні переваги ЗСУ біля Кремінної

Ситуація поблизу Кремінної складна, але контрольована. В українських підрозділів є певні позитивні результати.

Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, російські окупанти намагаються здійснювати наступальні дії. Вони використовують броньовану техніку та різні тактики. Також загарбники застосовують артилерію та РСЗВ, однак суттєвих успіхів не мають.

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Сили оборони мають тактичні переваги

Як наголосив військовий, українські підрозділи на цьому напрямку мають тактичні переваги. Ініціатива повністю перебуває на нашому боці.

Надзвичайно важливо, що на лінії зіткнення вдається використовувати різні технічні засоби, що дозволяють ефективно виявляти ворога, коригувати вогонь артилерії та допомагати у контрбатарейній боротьбі.

Західні зразки озброєння мають високу точність. Завдяки коригуванню з безпілотників вдається знищувати логістичні склади, живу силу та броньовану техніку противника. Також ЗСУ по лінії фронту, зокрема біля Кремінної, використовує ударні безпілотники. І вже є позитивні результати,

– наголосив Федоренко.

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Він зауважив, що ситуація складна – легкою вона бути не може. Однак українські підрозділи дають відсіч російським загарбникам.

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