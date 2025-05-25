У РФ на поготові 500 балістичних ракет: Україні стає все складніше оборонятись – The Economist

Росія накопичила близько 500 балістичних ракет, які здатні завдати нищівних ударів по Україні. Через дефіцит систем Patriot українська ППО може не впоратись із новими хвилями атак.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Economist. Кремль зосередив у резерві близько 500 балістичних ракет, здатних завдати нищівних ударів по Україні.

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У Росії на поготові сотні балістичних ракет

За даними джерел видання, ці ракети майже неможливо перехопити без систем на кшталт американського Patriot, яких в Україні всього вісім, і частина з них регулярно перебуває в ремонті після ворожих атак. Для знищення лише однієї балістичної ракети необхідно щонайменше два перехоплювачі PAC-3. А от виробництво цих ракет обмежене – навіть попри збільшення темпів компанією Lockheed Martin.

Водночас Україна втратила статус пріоритетного клієнта для США – тепер вона лише одна з багатьох країн, які конкурують за озброєння на тлі глобальної нестачі.

До слова, ще одна загроза – масоване виробництво дронів у Росії. Якщо раніше випускали 300 "Шахедів" на місяць, то тепер – стільки ж за три дні. А у планах Кремля – виготовляти до 500 безпілотників щодня.