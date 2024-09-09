Кидає усі сили на Покровськ замість Курщини: чому Путіна цікавить Україна, а не Росія

Операція ЗСУ в Курській області триває понад місяць, проте росіяни досі не можуть повернути власні території. Ця ситуація викликає обурення у населення Курщини та російських патріотів, а Владімір Путін удає, що нічого не відбувається.

Таку думку висловив 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що кремлівська пропаганда також замовчує ситуацію на Курщині. Проте в російському телеграмі підіймається хвиля обурення щодо бездіяльності влади в цьому регіоні.

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Цілі операції досягнуті

Кремль замість того, щоб повернути контроль над Курською областю, кидає усі сили на те, щоб захопити Покровськ.

Путіна не цікавить територія Росії – країни, про яку він має піклуватись, а також її населення. Його цікавить Україна. У нього ідея фікс – захоплення її і ліквідація,

– зауважив Яковенко.

Росіяни, на його думку, готують до стирання з лиця землі території Курської області, яка наразі перебуває під контролем ЗСУ.

З боку українських сил на сьогодні цілі операції у Курській області досягнуті. Усьому світові стало зрозуміло, що Україна може перемагати Росію, і це дуже серйозно підвищило моральний дух в країні і Збройних Силах, а також на Заході,

– впевнений він.

Також важливо, що росіяни були змушені перекинути резерви на Курщину з інших ділянок фронту, що зупинило просування ворога на Покровському напрямку.

Крім того, було взято в полон багато окупантів, що дозволило здійснити обмін полоненими.

Путін намагається удавати, що нічого не відбувається. На російському телебаченні щодо ситуації на Курщині мовчать. Водночас z-канали в телеграмі обурені, називають Путіна зрадником і вважають, що йому потрібно ухвалювати серйозні рішення замість того, щоб їздити до Монголії,

– наголосив Ігор Яковенко.

Однак держдума ухвалила рішення щодо реєстрації усіх z-блогерів, тому, за словами опозиційного журналіста, поступово у "вольниці" в російському телеграмі наведуть порядок.

Зверніть увагу! OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко вважає, що завдяки знищенню ЗСУ щонайменше трьох мостів та багатьох понтонних переправ у Курській області, порушиться логістика росіян. Згодом у лавах ворога відбудеться повна дезорганізація, яка призведе до того, що росіяни будуть вимушені самі покинути цю зону.