Озвучив думки Путіна: Кремль використав європейського лідера для своєї пропаганди

Президент Сербії Александр Вучич розмовляв із Владіміром Путіним. Він вперше за 2,5 роки подзвонив до кремлівського диктатора.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що розмова між президентом Сербії та Путіним трапилось не випадково. Відомо, що Путін повідомив Вучичу, що всі цілі "спецоперації" в Україні начебто будуть досягнуті.

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Що раніше говорив Вучич

Михайло Шейтельман зауважив, що 2,5 роки тому, після дзвінка до Путіна, президент Сербії висловив дуже дивні прогнози щодо війни в Україні. Він сказав, що російський диктатор захопить Сіверськодонецьк та Лисичанськ. Після цього Бахмут, Авдіївку, Краматорськ, Покровськ і Слов'янськ.

Ці міста прямо перерахував Вучич у 2022 році,

– підкреслив політтехнолог.

Він також нагадав, що очільник Сербії стверджував, що після цих дій, Путін об'явив ультиматум Заходу, якщо його не приймуть, то настане "пекло". Ймовірно, це були непрямі погрози застосування російської ядерної зброї.

Тоді одразу стало зрозуміло, що диктатор змусив Вучича озвучувати його думки, щоб всі розуміли, що це сказав Путін, однак вголос він начебто цього не промовляв,

– зауважив Шейтельман.

Можна зробити висновок, що Росія використовує президента Сербії для озвучення путінських бажань та планів. На думку політтехнолога, це впливає на світове суспільство, адже про це говорить не лише кремлівський диктатор, але й очільник європейської країни.

Варто зауважити, що недавно Александр Вучич заявив, що Сербія надасть Україні підтримку на суму понад 8 мільйонів євро. Мовиться не про зброю, а генератори та трансформатори для енергетичного сектору.