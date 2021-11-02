Кремль назвав "вкидом" публікацію Politico про нарощування військ біля України

У Кремлі публікацію Politico про нарощення військ на кордоні Росії та України назвали "вкиданням". Зокрема, представники країни-агресорки заявили про начебто низку помилок.

Дмитро Пєсков – речник президента Володимира Путіна – заявив, що пересування військової техніки або підрозділів по території Росії – це нібито виключно російська справа. За словами пропагандиста Кремля, Росія нібито не становить ні для кого небезпеки.

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Не потрібно витрачати час на знайомство з такими вкиданнями,

– заявив Пєсков.

Матеріал від Politico: головне

Видання Politico опублікувало фотографії, зроблені з супутника.

На світлинах видно скупчення бронетанкових частин, танків, а також – самохідної артилерії разом із наземними військами поблизу від кордону з Білоруссю.

Окрім того, у райони навколо Брянська та Курська неподалік від північного кордону України перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії

У регіоні також зафіксували елементи 1-ї гвардійської танкової армії.