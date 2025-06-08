Удари по Україні працюють на одну аудиторію: за яким принципом росіяни обирають цілі

Після операції "Павутина", яку здійснила СБУ, росіяни погрожували дати відповідь на це. Пропагандисти волали, що треба вдарити по центрах ухвалення рішень в Україні. Однак Кремль на це не наважився.

Майор ЗСУ Тарас Березовець у розмові з 24 Каналом озвучив три причини, чому Путін не віддаватиме наказ запускати засоби ураження по урядових будівлях України, зокрема у Києві.

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Які настрої в російського населення щодо війни

Російський диктатор настільки розхитав війну, що на четвертому році повномасштабного вторгнення третина російського суспільства (чинні військові, волонтери армії, пропагандисти, їх родини) сформували умовну партію війни.

Тоді як дві третини росіян хочуть або припинення бойових дій (публічно заявити про це вони не можуть, бо їх заарештують), або перейти до режиму ведення бойових дій низької інтенсивності, який був з 2014 до 2022 року.

Тобто, як наголосив Березовець, дві третини не хочуть війни, але мовчать, а одна третина хоче і галаслива, найбільш помітна, прагне вести війну до переможного кінця, тому що покладено на неї занадто багато.

"Пам'ятаю, як у 2022 році сказав мій бойовий товариш, який служив ще у спецпідрозділах радянської армії, зокрема пройшов Афганістан, що я недооцінюю рівень мотивації росіян. Вони воюють "за батьківщину", "за Путіна", "за Ваську, якого "замочили". Всі ці мотиви в них є", – розповів майор ЗСУ.

Зі слів Березовця, деякі українські журналісти та експерти роблять найбільшу помилку, коли знецінюють нашого ворога, представляючи російську армію як алкоголіків та безхатченків. Тим самим, як підкреслив майор ЗСУ, вони нівелюють зусилля ЗСУ, які нищать російських загарбників.

Треба казати, що ця наволоч є дуже професійною. В Росії дуже багато професійних і військових, і пропагандистів,

– зазначив Березовець.

Майор ЗСУ пояснив, що Кремль нині першочергово буде працювати з цією категорією населення.

Чого побоюється Кремль

Стосовно ударів Росії по центру ухвалення рішень в Україні, Березовець зауважив, що перша причина, чому Кремль на це не наважується, криється в тому, що Путін не впевнений, що це вдасться зробити. Адже вже були спроби вдарити по Банковій. Дві ракети, ймовірно "Циркони", були збиті.

Друга причина полягає у страху отримати відповідь. Росія боїться, що якщо атакує українські урядові будівлі, то так само потім може прилетіти в їхні, вже колись безпілотник прилітав по Кремлю. Цього разу можуть полетіти ракети,

– озвучив майор ЗСУ.

Третя причина – небажання Путіна дратувати впливову людину в Білому домі (Дональда Трампа) та створювати прецедент. Адже, як підсумував Березовець, все одно до кінця російська сторона не може передбачити його реакцію на це та подальші дії.