кремль у паніці, шукає вихід з війни, - російський опозиціонер Гудков
У кремлі виношують тільки один намір, як їм "сухими" вийти з цієї води, тобто з якимось більш-менш пристойним підсумком завершити цю війну.
Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, в кремлі розуміють, що війна така, яка була задумана, запланована й урочисто оголошена, – провалилася.
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Геннадій Гудков акцентував, що ці люди зараз болісно й зі стресом шукають для себе вихід із цієї війни. Проте поки не знаходять.
Вони дуже сподіваються й до кінця вірять в диво, що раптом Україна сяде з ними за стіл перемовин, якщо вони замінують якусь АЕС й будуть погрожувати знищенням. У них більше ніякої надії ні на що не залишилося,
– розповів Геннадій Гудков.
Російський опозиційний політик повідомив, що бачать у кремлі:
- Захід перестав з ними розмовляти.
- Китай не виявився тією стороною, яка надасть імпортозамінні властивості для всієї економіки та промисловості.
- Ембарго буде.
- Доходи падають.
- Фінансове становище погіршується.
- Жахливе становище промисловості в бізнесі.
"Все наростає, як сніговий шар. Там це розуміють, тому в них задача як можна швидше закінчити війну. Проте так, щоб її можна було продати за перемогу", – повідомив Геннадій Гудков.
Дивіться відео із Геннадієм Гудковим на ютубі 24 каналу:
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