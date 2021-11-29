Кремль підвищує ставки: для чого Путіну незапланована зустріч з Байденом

У Володимира Путіна вже місяць публічно обговорюють теми і дати майбутньої зустрічі з Джо Байденом. Водночас у Білому домі не розуміють, про яку зустріч взагалі йде мова.

У підсумку, Кремль таки мав рацію, але лише частково. Саміт президентів відбудеться, однак без Росії та за участі України.

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Оточення Путіна анонсувало зустріч президентів ще у жовтні 2021 року. Вони акцентували на "ймовірності того, що вона відбудеться, в тому чи іншому форматі".

Незапланована зустріч Путіна

Цю "конкретику" пізніше підсилив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він заявив, саміт президентів Росії і США відбудеться "в необозримом будущем".

Такі "теорії вірогідності" на початку жовтня розвінчали у Вашингтоні. Заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що "нема чого анонсувати з приводу якоїсь зустрічі".



Теорію про зустріч Володимира Путіна з Джо Байденом розвінчали у Вашингтоні / Фото Getty Images

Однак навіть цей факт не стримав запал Кремля. Там, попри мінімальне уявлення про саміт у США, почали обговорювати теми, які нібито порушуватимуть Путін і Байден на зустрічі.

Тож, із ким досягнули порозуміння, поки залишається таємницею. Через місяць активних обговорень в Кремлі саміту, представники Білого дому досі про це не знають.

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Цей момент доцільно порівняти з літом 2021 року, коли російська пропаганда зловтішалася перенесенню візиту Володимира Зеленського до лідера США. Цікаво, що цілий місяць публічних обговорень на державному рівні стикаються з абсолютним ігнором у інфопросторі.

Візит Володимира Зеленського до США відбувся на початку вересня 2021 року. Президент України у Вашингтоні домовився про військову допомогу з боку американців, уклали оборонну та космічну угоду. Детальніше – за посиланням

Можна одразу відчути, кому ця зустріч потрібна більше – Путіну. Главі Кремля необхідна аудієнція з Байденом, щоб отримати геополітичні привілеї для себе в обмін на безпеку України.

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Росія підвищує ставки

Невідомо, який підсумок цієї історії стане гіршим для сумнівної репутації Росії – якщо зустріч відбудеться зараз чи ні. Путін намагається демонструвати свою силу перед Заходом, а його адміністрація відверто вимагає уваги від цього ж Заходу.

Окрім зловтішання, для України в цій ситуації мало хорошого. Система "підвищення ставок" – це типовий інструмент ведення справ Росії.

Спочатку Кремль створює загрозу, а потім задовольняється поступками, які й були головною метою.

Зараз Путін робить реальні кроки до ескалації, аби використати це як засіб шантажу. Росія такими діями прагне посадити США за стіл переговорів.

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Під час перемовин Кремль намагатиметься "обміняти" дестабілізацію в регіоні на поступки для себе. Наприклад, у питанні пришвидшення сертифікації "Північного потоку-2".



Кремль намагається отримати привілей для сертифікації "Північного потоку-2" / Фото Nord Stream 2

Російський лідер може загострювати агресію України аж поки Байден не згодиться, як мінімум, на аудієнцію.

Особливо тоді, коли президент США запросив на віртуальний саміт за демократію представників 110 країн, в тому числі й України. Однак у списку країн немає Росії.