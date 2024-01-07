Внутрішня безпека під загрозою: Кремль посилює боєздатність Росгвардії

Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад, підсилюючи їх новими підрозділами. Про це відомо зі звіту Міністерства оборони Великої Британії.

В ефірі 24 Каналу ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов нагадав, що Росгвардія – це колишні внутрішні війська МВС. У них існували свої військові частини, які, до речі, були оснащені майже як справжні збройні сили.

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Проте була проблема на міжнародному рівні, адже формально вони не входили до складу збройних сил Росії. Тоді країна-агресорка формально створила Росгвардію.

Після прігожинського путчу Путін почав надавати велике значення Росгвардії і посилювати Золотова. Тобто ухвалили спеціальний закон, на підставі якого Росгвардія може мати важке озброєння, включаючи танки, гаубиці,

– розповів Сергій Жирнов.

За його словами, Золотов, так би мовити, обростає "військовим м'ясом". Він один із колишніх охоронців Путіна, які отримали досить велике політичне значення. Такими охоронцем, наприклад, був міністр МНС, якого ніхто не знає, а також губернатор Тульської області.

Путін дуже довіряє тим людям, які його безпосередньо охороняли. Усім своїм колишнім охоронцям він довіряє набагато більше, ніж Шойгу, ніж Герасимову, ніж Бортникову, та Патрушеву,

– зазначив Жирнов.

"Після прігожинського бунту вони зрозуміли, що насправді жодні територіальні сили, ані МВС, ані ФСБ – не змогли захистити. Адже ніхто не вийшов захищати Путіна", – додав ексспівробітник КДБ.

Саме тому напередодні потенційно можливих таких путчів Путін про всяк випадок посилює Росгвардію. Таким чином він сподівається, що це буде якась противага.

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