Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту

Російські військові зазнають невдач у війні проти України. Через це Кремль здійснює зачистку вищого керівництва російської армії.

Заарештовано командувача Чорноморського флоту

Про чергову фазу репресій проти командування армії та флоту розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

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За інформацією воєнної розвідки України, командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осіпова усунуто з посади. Повідомляється, що його заарештовано

Окрім того, під слідством перший заступник командувача Чорноморського флоту віцеадмірал Сергій Пінчук.

Усунуто двох генерал-лейтенантів

Як повідомили в українській розвідці, у Росії усунуто від посад:

командувача 6 армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова;

командувача 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта Сергій Киселя;

одного із заступників командувача.

Їх було усунуто через погану підготовку до ведення бойових дій та великі втрати особового складу й техніки.

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Також усунуто з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу генерал-майора Аркадія Марзоєва. Він потрапив під чистку через незадовільне виконання поставлених завдань.

Українські розвідники наголосили, що репресії Кремля торкнулися тилових підрозділів та підрозділів забезпечення.

У зв'язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова,

– розповіли розвідники.

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