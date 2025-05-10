Опинився у складній ситуації: хто в Кремлі може "прибрати" Путіна

За даними ЗМІ, у Кремлі є дві групи людей наближені до Владіміра Путіна. Проте одна з них намагається переконати кремлівського диктатора припинити війну, щоб з Росії зняли санкції, а інша навпаки налаштована дуже жорстко та прагне, щоб він продовжував агресію проти України.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що у Путіна дуже тісне коло друзів та радників, але його оточують і справжні хижаки, прихильники радикальних дій у політиці. Ці люди вважають, що зараз перемир'я з Україною буде справжньою поразкою для Росії.

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Чому Путін не йде на перемовини

Геміш де Бреттон-Гордон зауважив, що Путін опинився в центрі найбільш несприятливих умов для Росії, зважаючи на те, що російська економіка та військова промисловість втратила дуже багато. Однак окупантам все ж вдається якось підтримувати країну на плаву, але невідомо, як довго це ще триватиме.

Путін розуміє, якщо погодиться на мирну угоду, то це все може стати кінцем для нього, адже жорстко налаштована частина його оточення ніколи не пробачить йому цього,

– припустив він.

Саме така ймовірність, можливо, загострює хвилювання кремлівського диктатора і відтягує його рішення йти на перемовини.

Що загрожує Путіну

На думку полковника армії Великої Британії у відставці, радикально налаштоване оточення Путіна вже давно усунуло б його від влади, якби вважало, що диктатор веде Росію у неправильному напрямку.

Путін опинився в складній ситуації, маючи країну, яка зазнала величезних втрат. Він знає, якщо прийме неправильне рішення, то це буде його кінець, але ним, ймовірно, рухає інше, адже він прагне зробити Росію великою,

– підкреслив Геміш де Бреттон-Гордон.

Попри це, кремлівський диктатор може запам'ятатись історикам, як один із гірших російських лідерів, а не навпаки.

Варто додати, що речник Кремля Дмітрій Пєсков у коментарі американському телеканалу заявив, що Путін нібито докладає максимум зусиль для завершення війни. За його словами, Київ начебто не готовий до діалогу, а припинення постачання західної зброї є однією з умов для припинення вогню. Ці заяви пролунали на тлі обережного оптимізму деяких європейських лідерів щодо можливості мирних ініціатив.