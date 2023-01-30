Кремль стурбований через постачання Україні важкої бронетехніки: на що робить ставку

Українські захисники все-таки отримають основні бойові танки, щоб остаточно вибити ворога з нашої землі. Не дивно, що така інформація викликала бурхливу реакцію серед російських пропагандистів.

Адміністрація президента Росії стурбована тим, що військова підтримка України перейшла на новий етап, коли нам постачають тяжку бронетехніку. Це стало вкрай неприємною новиною для Москви. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.

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Як зауважує Федоров, передовсім мовиться про те, як подавати цю інформацію на внутрішню аудиторію. Для неї згодиться будь-яка брехня й нісенітниця, відтак російські пропагандисти не соромляться, вони можуть вигадувати найрізноманітніші речі. Що ж до зовнішньої аудиторії, тут працює інша модель – залякування Заходу.

"Що ж ви робите? Рано чи пізно ми будемо змушені звернутися до ядерної зброї, щоб компенсувати поставки танків!", – так розмірковує Дмітрій Мєдвєдєв та низка людей, чиї виступи орієнтовані на західну аудиторію. На ті кола, які справді вважають, що у разі повного програшу Москви їй нічого не залишиться, аніж вдатися до ядерної зброї", – пояснив військовий експерт.

Ця тема педалюється впродовж майже року. І вона знаходить свій відгук серед деяких категорій західних політиків, але ті, у кого в руках влада, на такі погрози особливої уваги вже не звертають.

Ба більше, неодноразово проводилися бесіди міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна з Сєргєєм Шойгу, директора американської розвідки Вільяма Бернса з Сєргєєм Наришкіним та генерала США Марка Міллі з Валєрієм Гєрасімовим.

"Я думаю, росіянам достатньо ясно було сказано: якщо ви використаєте ядерну зброю, відповідь буде вкрай болючою для Росії. І ті люди, які закликають використати її, можуть згоріти у вогні ядерної війни", – підсумував Федоров.

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