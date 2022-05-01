Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову, – The Times

Володимир Путін вирішив не зупинятися на Україні. Далі російська армія піде війною на Молдову.

Події в Молдові стануть вирішальними для України

Путін нібито вже схвалив остаточне рішення щодо нападу на Молдову. Про це британське видання повідомило з посиланням на власні джерела у військовому керівництві України.

До теми У мережі показали газету, якою росіяни збиралися закликати Путіна "врятувати" Придністров'я

Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – 24 канал) з військової точки зору станемо більш вразливими. Це буде загроза цілісності України,

– розповіли українські джерела.

Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, то це стане порушенням територіальної цілісності Молдови. Тобто повторенням "донбаського сценарію". Співрозмовники видання зазначили, що російські спецслужби хочуть організувати заворушення у Молдові. Ймовірно, вони можуть стосуватися завищених цін. Адже саме ця тема зараз турбує населення.

Або ж росіяни організують акцію з забороненою російською символікою, а коли протестувальників затримає поліція, то провокатори скажуть про "обмеження" свободи слова.

Також Кремль може спробувати висадити свій десант на аеродромі у Тирасполі. Російські військові прилетять у Придністров'я на транспортних літаках Іл-76 та гелікоптерах з окупованого Криму.

Західна розвідка не вважає, що Росія нападе на Молдову

The Times зазначило, що західні розвідувальні агенції дотримуються іншої думки. Зокрема, вони вважають, що російські окупанти не зможуть пролетіти над ППО України над Одеською областю. Адже у них немає таких можливостей.

Важливо НАТО допускає нові провокації та операції "під чужим прапором" у Придністров'ї

Крім того, для постачання боєприпасів Кремлю треба створити сухопутний коридор з Херсону, який би пролягав через Миколаївську та Одеську області. Однак Збройні Сили України не дозволять окупантам це зробити.

Що дасть Росії захоплення Молдови

Україні доведеться відправити частину війська на південно-західний фронт. Відповідно позиції на Сході будуть слабшими, що, як вважають окупанти, дозволить їм захопити весь Донбас;

захоплення територій Молдови зупинить європейський курс чинної влади країни;

Захід, мовляв, налякається, що підтримка України дорого обійдеться, бо це призведе до подальшої дестабілізації на Балканах.

До теми дивіться відео: через провокації у Придністров'ї Молдова скликала Радбез