Кремль відмовився коментувати участь Ердогана в переговорах про обмін полоненими з Україною

Речник Путіна заявив, що не коментуватиме інформацію про отримання від Реджепа Ердогана списків людей, які утримуються і підлягають обміну. Зокрема мовиться про списки, які Україна передала через президента Туреччини.

Раніше про їх передачу заявляв Володимир Зеленський. Дмитро Пєсков же пригадав про мінські домовленості та не прокоментував отримання списків.

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У Кремлі відмовились коментувати списки полонених, про передачу який заявив Зеленський

Я залишаю без коментарів це повідомлення,

– заявив Пєсков.

Речник Путіна також додав, що проблема обміну списками утримуваних осіб "залишається одним із комплексу питань у двосторонніх відносинах Росії та України".Окрім того він переконаний, що проблему верифікації осіб, які утримуються, досі вирішити не вдалося.

"Позиція Путіна чудово відома всім: важливо зробити так, щоб мінські домовленості втілювалися в життя, щоб Київ виконав ті зобов'язання, які на себе взяв. Цього поки що не відбувається", – вважає Пєсков.

Що відомо про списки утримуваних Росією осіб: коротко