Кремль відмовився коментувати участь Ердогана в переговорах про обмін полоненими з Україною
Джерело:Интерфакс
Речник Путіна заявив, що не коментуватиме інформацію про отримання від Реджепа Ердогана списків людей, які утримуються і підлягають обміну. Зокрема мовиться про списки, які Україна передала через президента Туреччини.
Раніше про їх передачу заявляв Володимир Зеленський. Дмитро Пєсков же пригадав про мінські домовленості та не прокоментував отримання списків.
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У Кремлі відмовились коментувати списки полонених, про передачу який заявив Зеленський
Я залишаю без коментарів це повідомлення,
– заявив Пєсков.
Речник Путіна також додав, що проблема обміну списками утримуваних осіб "залишається одним із комплексу питань у двосторонніх відносинах Росії та України".Окрім того він переконаний, що проблему верифікації осіб, які утримуються, досі вирішити не вдалося.
"Позиція Путіна чудово відома всім: важливо зробити так, щоб мінські домовленості втілювалися в життя, щоб Київ виконав ті зобов'язання, які на себе взяв. Цього поки що не відбувається", – вважає Пєсков.
Що відомо про списки утримуваних Росією осіб: коротко
- 26 листопада під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що Україна передала через президента Туреччини верифікований повний список осіб, яких незаконно утримує Росія.
- Президент України пояснив, що він нещодавно розмовляв з Реджепом Ердоганом. У президента Туреччини була зустріч з Володимиром Путіним й на рівні контактних груп списки передали російській стороні.
- 29 листопада Ердоган заявив, що Туреччина хотіла б розвивати переговори між Україною та Росією. Президент Туреччини навіть додав, що неодноразово обговорював це питання з Путіним.
- Однак у Кремлі вкотре не прокоментували ситуацію. Пєсков заявив, що нібито Росія не є стороною конфлікту. Тому Пєсков знову закликав говорити з проросійськими бойовиками.