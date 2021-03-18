Назвав Путіна вбивцею: Кремль вимагає від Байдена вибачень за "хамство"

У Москві не можуть заспокоїтись після того, як президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна вбивцею. Посла Росії в США викликали до Москви. А російська верхівка вимагає від глави Білого дому вибачень за "хамство".

Про це написав у фейсбуці віцеспікер Ради федерації Костянтин Косачов. Він вважає, що усі очікування від нової адміністрації США зведені нанівець "хамською поведінкою".

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Москва погрожує Вашингтону наслідками

Джерело: фейсбук Костянтина Косачова

Ба більше, якщо не буде вибачень від Байдена – у Москві погрожують важкими наслідками. Косачов переконаний, що президенту США начебто не личить з висоти своєї посади так оцінювати діяльність Путіна.

Виклик російського посла з Вашингтона до Москви на консультації – оперативна, адекватна і єдино правильна реакція в такій ситуації. Підозрюю, не остання, якщо не буде вибачень,

– написав Косачов.

Російський політик попрікнув Байдена за те, що його країна "скидає бомбу що п'ятнадцять хвилин у різних точках планети". Косачов пов'язав з діями Америки "загибель пів мільйона людей у світі". Згадати про дії Росії на Донбасі та у решті країн, де "ихтамнет", віцеспікер Ради федерацій не захотів.

Поки що російський посол в США прибув для консультацій

Джерело: "Дождь"

Не залишився осторонь конфлікту між Байденом та Путіним і рупор Кремля – Дмитро Пєсков. Він, знову-таки, наголосив, що висловлювання президента США – "дуже погані".

Він (Байден – 24 канал) однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною і далі будемо виходити з цього. Мені більше нічого додати,

– сказав прессекретар Путіна.

Наразі із послом Росії в США проведуть консультації.

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Байден назвав Путіна вбивцею

Джо Байден назвав Путіна вбивцею в одному з інтерв'ю на американському телебаченні. Глава Білого дому повідомив, що Росія втручалась у вибори в США і намагалась очорнити його під час передвиборчої кампанії.

Дивіться відео з Байденом: