Ядерна риторика Кремля знову посилилась: у ISW пояснили, чому
Джерело:ISW
Росія доволі часто вдається до ядерного шантажу та намагається залякати своєю зброєю весь світ. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, для чого вона це робить.
Росія продовжує використовувати ядерну риторику для того, аби залякати союзників України. У такий спосіб держава-агресорка намагається перешкоджати постачанню військової допомоги нашій країні.
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"Унікальна стратегічна зброя"
Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев заявив 4 листопада, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її "конкуренти". Він додав, що його країна забезпечила собі безпеку на "десятиліття" завдяки "унікальній стратегічній зброї", тобто гіперзвуковим ракетам.
Крім цього, у Росії обіцяють вжити "всіх необхідних військово-технічних запобіжних заходів" у відповідь на модернізацію США винищувачів F-35, які є носіями ядерної зброї. Експерти ISW вважають, що Кремль часто посилається на свій ядерний потенціал, намагаючись "відмовити" Захід від надання Україні нових пакетів військової допомоги.
Путін не готовий до переговорів
- Володимир Зеленський спростував чутки про те, що на Україну начебто тиснуть, аби вона розпочала переговори з Росією. В ISW проаналізували ситуацію й заявили, що Володимир Путін не готовий розпочинати мирні переговори.
- Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свободу. Водночас немає жодних доказів, що Путін відмовився від своєї абсурдної ідеї дочекатися моменту, коли Захід перестане надавати допомогу.
- Аналітики Інституту вивчення війни не бачать жодних ознак того, що Росія готова до ведення добросовісних переговорів.