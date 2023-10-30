Антиєврейські погроми в Махачкалі: Кремль побачив у заворушеннях "руку Заходу" і "бандерівців"

Увечері 29 жовтня в аеропорту в Махачкалі сталися заворушення через росіян, які шукали "біженців з Ізраїлю". У Кремлі цинічно звинувачують Захід у заворушеннях.

Дмітрій Пєсков, речник Кремля, відреагував на масові заворушення проти євреїв, які сколихнули Кавказ, пише 24 Канал. Посіпака Путіна стверджує, що моторошні події в Махачкалі це буцімто результат "втручання ззовні".

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Шойгу терміново повертається з Китаю

"Добре відомо й очевидно, що вчорашні події навколо аеропорту Махачкали є результатом втручання ззовні", – сказав Пєсков. Однак він чомусь не пояснив, чому розхвалені спецслужби Росії не попередили так зване "втручання ззовні".

Події в Махачкалі засудив президент Володимир Зеленський . За його словами, заворушення у Махачкалі є частиною поширеної в Росії культури ненависті до інших націй. На погроми у Махачкалі відреагували у США та НАТО, закликавши захистити єврейську громаду

Водночас речник Кремля сказав, що Путін отримує доповіді від ФСБ, Росгвардіі і глави Дагестану Мелікова про ситуацію в республіці.

Він повідомив, що Путін проведе нараду, на якій обговорить "спроби Заходу" використовувати конфлікт на Близькому Сході для розколу ситуації всередині Росії.

На нараді будуть присутні прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, глава Росгвардії Віктор Золотов, голова СКР Олександр Бастрикін та інші.

Через нараду з Путіним на тему штурму аеропорту в Махачкалі главі міноборони Росії Сергею Шойгу довелося швидше відлітати з Китаю.

Його присутність ускладнюється тим, що ще тільки вранці Шойгу був у Пекіні, куди прибув для участі в безпековому форумі. Після виступу на форумі Шойгу довелося терміново вилітати назад.

Глава Дагестану Сергєй Меліков заявив, що відповідальність за організацію заворушень в аеропорту Махачкали нібито несуть "вороги".

Він фантазує, що телеграм-канал "Утро Дагестана", де з'явилися повідомлення про "біженців з Ізраїлю", нібито адмініструється з території України "зрадниками і бандерівцями".

Реакція ОП на події в Махачкалі

В Офісі Президента України також засудили погроми в Махачкалі. Радник ОП Михайло Подоляк зазначив, що десятиліття толерування беззаконної поведінки агресивних режимів призвели до сьогоднішніх наслідків і трагедій.

За його словами, Росія запустила антиєврейські погроми, оскільки вважає демократичний світ слабким, терплячим і нездатним протистояти агресії.

Михайло Подоляк наголосив, що не можна залишати Росію у нинішньому вигляді.

Що відомо про антиєврейські погроми в Росії