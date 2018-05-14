Кремль зробив висновки зі свого українського фіаско, – німецьке видання про протести у Вірменії

Протестний рух у Вірменії, який досяг відставки Сержа Саргсяна, ніколи не ставив під сумнів особливі відносини між Москвою та Єреваном. Росія зробила висновки зі своїх попередніх кампаній, зокрема, зі свого "українського фіаско".

Про це пише Die Presse.

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У фокусі протестів у Вірменії була внутрішня політика – відносини з Москвою під сумнів не ставилися. Демонстранти й опозиція намагалися уникнути асоціацій зі змінами режимів у сусідніх державах – із "революцією троянд" в Грузії чи із Помаранчевою революцією в Україні, зазначається у статті.

На думку фахівця з аналітичного центру Caucasus Institute Армена Газаряна, учасники протестного руху у Вірменії підкреслювали його "місцевий" характер.

Опозиційний лідер, а тепер і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян робив акцент на "провірменську, а не проєвропейську" позицію, зауважує політолог Степан Григорян. Між тим у минулому Пашинян робив протилежні заяви, критикуючи чинну владу за покірність Москві – що знаходило підтримку, в першу чергу, серед його молодих прихильників, йдеться далі.

Схоже, Кремль у випадку з Вірменією зробив висновок з попередніх помилок. Втручання в українську політику – окупація Криму та ескалація на Донбасі – бажаного результату не принесли,

– акцентує увагу автор публікації.

"Кремль зрозумів, що, втручаючись, налаштовує населення проти себе", – прокоментував для видання політолог Артур Атанесян з Єреванського державного університету. За словами експерта, Пашинян, який критикував занадто проросійську політику попереднього уряду, "потрапивши в систему, повинен буде підлаштовуватися".

Однак Григорян дотримується іншої думки і все ж сподівається, що новий глава уряду вибере "багатовекторну політику" і проєвропейський курс. Єреван, за його твердженням, повинен упевненіше проводити власну політику щодо Москви – це стосується, зокрема, економічного союзу, радить експерт.

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Нагадаємо, 8 травня, після майже місяця акцій протесту лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів.