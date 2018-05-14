Кремль сделал выводы из своего украинского фиаско, – немецкое издание о протестах в Армении

Протестное движение в Армении, добившееся отставки Сержа Саргсяна, никогда не ставило под сомнение особые отношения между Москвой и Ереваном. Россия сделала выводы из своих предыдущих кампаний, в частности, из своего "украинского фиаско".

Об этом пишет Die Presse.

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В фокусе протестов в Армении была внутренняя политика – отношения с Москвой под сомнения не ставились. Демонстранты и оппозиция пытались избежать ассоциаций с изменениями режимов в соседних государствах – с "Революцией роз" в Грузии или с Оранжевой революцией в Украине, отмечается в статье.

По мнению специалиста с аналитического центра Caucasus Institute Армена Газаряна, участники протестного движения в Армении подчеркивали его "местный" характер.

Оппозиционный лидер, а теперь и премьер-министр Армении Никол Пашинян делал акцент на "проарменскую, а не проевропейскую" позицию, отмечает политолог Степан Григорян. Между тем в прошлом Пашинян делал противоположные заявления, критикуя действующую власть за покорность Москве – что находило поддержку, в первую очередь, среди его молодых сторонников, говорится далее.

Похоже, Кремль в случае с Арменией сделал вывод из предыдущих ошибок. Вмешательство в украинскую политику – оккупация Крыма и эскалация на Донбассе – желаемого результата не принесли,

– акцентирует внимание автор публикации.

"Кремль понял, что, вмешиваясь, настраивает население против себя", – прокомментировал для издания политолог Артур Атанесян из Ереванского государственного университета. По словам эксперта, Пашинян, который критиковал слишком пророссийскую политику предыдущего правительства, "попав в систему, должен будет подстраиваться".

Однако Григорян придерживается другого мнения и все же надеется, что новый глава правительства выберет "многовекторную политику" и проевропейский курс. Ереван, по его утверждению, должен уверенно проводить свою политику в отношении Москвы – это касается, в частности, экономического союза, советует эксперт.

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Напомним, 8 мая, после почти месяца акций протеста лидера оппозиционного движения "Элк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал главой правительства со второй попытки. Впервые его пытались выбрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.