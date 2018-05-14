14:06
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Кремль сделал выводы из своего украинского фиаско, – немецкое издание о протестах в Армении

508 Читати новину українською
Кремль в случае с Арменией сделал вывод из предыдущих ошибок
Кремль в случае с Арменией сделал вывод из предыдущих ошибок / The New Times

Протестное движение в Армении, добившееся отставки Сержа Саргсяна, никогда не ставило под сомнение особые отношения между Москвой и Ереваном. Россия сделала выводы из своих предыдущих кампаний, в частности, из своего "украинского фиаско".

Об этом пишет Die Presse.

Читайте также: Новоизбранный премьер Армении хочет более тесных военных связей с Россией

В фокусе протестов в Армении была внутренняя политика – отношения с Москвой под сомнения не ставились. Демонстранты и оппозиция пытались избежать ассоциаций с изменениями режимов в соседних государствах – с "Революцией роз" в Грузии или с Оранжевой революцией в Украине, отмечается в статье.

По мнению специалиста с аналитического центра Caucasus Institute Армена Газаряна, участники протестного движения в Армении подчеркивали его "местный" характер.

Оппозиционный лидер, а теперь и премьер-министр Армении Никол Пашинян делал акцент на "проарменскую, а не проевропейскую" позицию, отмечает политолог Степан Григорян. Между тем в прошлом Пашинян делал противоположные заявления, критикуя действующую власть за покорность Москве – что находило поддержку, в первую очередь, среди его молодых сторонников, говорится далее.

Похоже, Кремль в случае с Арменией сделал вывод из предыдущих ошибок. Вмешательство в украинскую политику – оккупация Крыма и эскалация на Донбассе – желаемого результата не принесли,
– акцентирует внимание автор публикации.

"Кремль понял, что, вмешиваясь, настраивает население против себя", – прокомментировал для издания политолог Артур Атанесян из Ереванского государственного университета. По словам эксперта, Пашинян, который критиковал слишком пророссийскую политику предыдущего правительства, "попав в систему, должен будет подстраиваться".

Однако Григорян придерживается другого мнения и все же надеется, что новый глава правительства выберет "многовекторную политику" и проевропейский курс. Ереван, по его утверждению, должен уверенно проводить свою политику в отношении Москвы – это касается, в частности, экономического союза, советует эксперт.

Читайте также: Путину важно держать нового премьер-министра Армении на своем крючке, – эксперт

Напомним, 8 мая, после почти месяца акций протеста лидера оппозиционного движения "Элк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал главой правительства со второй попытки. Впервые его пытались выбрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России протесты Никол Пашинян "Майдан" в Армении Новости Армении
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 14 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сегодня, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 125
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сегодня, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 833
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сегодня, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1511
Один паспорт добре, а два – краще?
14 мая, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4543
Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
14 мая, 21:01 Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
Тетяна Бучок 4506
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук