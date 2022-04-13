У Кремлі фактично відхрестились від ідеї обміну Медведчука – кума Путіна

Окрім того, що у Кремлі з недовірою поставились до затримання Віктора Медведчука, тепер він проросійського політика фактично відхрестилися – кажуть, він іноземний політик і обмінювати його не будуть.

Спершу Пєсков розхвалив Медведчука за "погляди"

Зокрема, речник президента Росії Дмитро Пєсков російським ЗМІ наголосив, що попри "правильні" погляди Медведчука, він не є громадянином Росії.

Увага Вистачить йому на довічне, – Арестович впевнений, що Медведчука просто так не відпустять

Медведчук – депутат Ради, відомий український політик, який очолював опозиційну партію зі своєю позицією. І завжди виступав за мир та проти війни, проти розширення конфлікту на Донбасі,

– зазначив Пєсков.

Пєсков також обурився, мовляв, якби ідеї Медведчука та ідеї його партії враховувалися у держполітиці України, "жодної військової операції не було б".

Звільняти свого "героя" в Кремлі не поспішають

Обмін, про який із запалом таким заговорили діячі у Києві, неможливий. Він не громадянин Росії і не має відношення до військової операції, він — іноземний політичний діяч,

– наголосив Пєсков.

Також кремлівський політик зазначив, що ніби їм невідома позиція Медведчука, щодо участі Росії у вирішенні цієї ситуації.

Як відомо, вчора, 12 квітня ввечері СБУ вдалось знайти та затримати втікача Віктора Медведчука. Тоді ж Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти його на українських захисників, які потрапили в полон.

Варто подивитися – завдяки зусиллям СБУ затримали Медведчука