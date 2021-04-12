У Кремлі кажуть, що не сприймають серйозно застережень США

У Кремлі заявили, що несерйозно ставляться до погроз США про наслідки, якщо Росія продовжуватиме свою агресію проти України. Москва намагається довести, що її політика не становить небезпеки.

Як повідомляють Російські ЗМІ, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена. Останній говорив: президент Джо Байден досі дотримується позиції, що Росії доведеться "заплатити ціну", якщо вона буде поводитись безвідповідально.

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Пєсков переконує, що Росія нібито "ні для кого ніколи не становила й не становить загрози". Він стверджує, що Москва не займається агресією.

Ось ці заклики відмовитися від якихось ефемерних агресивних дій, погроз... Що більше ти вимовляєш такі фрази, то більше вони девальвуються,

– сказав Пєсков.

Також Пєсков прокоментував переміщення військ до кордону з Україною. Кажуть, нібито це відбувається у межах Росії, тож не загрожуватиме нікому.

Що цьому передувало