Під час "візиту Путіна" росіяни вперше згадали про "Дніпровське угруповання": яка його мета

20 квітня 2023, 10:00
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Джерело:

Міноборони Великої Британії

18 квітня Кремль випустив пресреліз про візит президента Путіна на окупований Росією Південь України. Тоді ж росіяни згадали про "Дніпровське угрупування військ", яке нібито має відвідати кремлівський диктатор.

Британська розвідка повідомляє, що це була одна з перших згадок про існування "Дніпровської групи військ" (ДГВ). Росія використовує термін "група сил" у специфічному ключі, вказуючи на велике, організоване за завданням оперативне формування.

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Про що свідчить створення нового угрупування

На початку вторгнення російські війська були організовані в групи сил, кожна з яких була приєднана до своїх військових округів у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

Існування нової "ДГВ" свідчить про те, що початкова організація сил еволюціонувала, ймовірно, через значні втрати.

Місія цього угрупування, за припущеннями розвідки Британії, ймовірно, полягатиме у захисті південного сектору окупованої зони, а особливо південно-західного флангу, який наразі позначений річкою Дніпро.

Росія атакувала Південь дронами: що відомо

  • У ніч на 20 квітня на південно-східному напрямку повітряне командування "Схід" відпрацьовувало по іранських дронах-камікадзе – збити вдалося 10 з 11 "Шахідів".
  • Крім того, 19 квітня окупаційні війська Росії атакували Одеську область дронами-камікадзе типу "Шахід". Росіяни влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури.
  • Відомо, що наші воїни знищили відразу 10 "Шахідів". Всього ворог випустив 12 дронів. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що в Одеській області внаслідок атаки дронів було зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури.
  • Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди, на щастя, не постраждали.
Автор: Анна Романюк