Росія викликала посла Німеччини: вимагає пояснень щодо "участі" у війні в Україні
Джерело:dpa
У Кремлі зубами вчепилися у заяву очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок щодо війни в Україні. У Москві маніпулюють висловлюванням Бербок, через що викликали навіть посла Німеччини.
Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова зажадала від посла Німеччини в Москві пояснень щодо "суперечливих" заяв із Берліна.
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"З одного боку, Німеччина заявила, що не є стороною конфлікту в Україні, а з іншого боку, Бербок заявив, що країни Європи перебувають у стані війни з Росією. Вони розуміють, про що говорять?", – написала Захарова.
Як у Кремлі маніпулюють заявою Бербок
Бербок 24 січня закликала до згуртування західних союзників у Раді Європи, заявивши: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного".
Російські пропагандисти відразу схопилися за цю заяву як нібито за доказ того, що Німеччина та інші країни ЄС були безпосередніми учасниками конфлікту в Україні та воюють проти Росії.
Німецький уряд зазвичай наголошує, що не є стороною війни в Україні. У середу, 25 січня, канцлер Олаф Шольц відкинув тезу, що Німеччина та інші союзники стали частиною конфлікту після того, як прийняли рішення передати Україні танки.
"Не повинно бути війни між Росією та НАТО", – також сказав Шольц.
У Німеччині пояснили заяву Бербок
Німецьке МЗС також дало роз'яснення після виступу Бербок, наголосивши, що Німеччина "не є стороною конфлікту".
"Росія веде жорстоку війну проти України. Це також війна проти європейського світопорядку та міжнародного права. На зустрічі з членами Парламентської асамблеї Ради Європи 24 січня міністерка закордонних справ Бербок наголосила, що Європа має спільно протистояти цій війні", – заявили у Берліні.
Німеччина передасть Україні танки
- 25 січня Німеччина нарешті погодилася допомогти Україні з танками. Канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина відправить в Україну роту танків.
- Крім того, Берлін погодив реекспорт танків Leopard. Надати німецькі танки Україні вже готові Польща, Фінляндія, Норвегія, Іспанія, Данія та Нідерланди.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що протягом наступних днів українські військові розпочнуть навчання по використанню Leopard 2. Пісторіус пообіцяв, що Німеччина надасть Україні танки до кінця березня.
- Рішення Німеччини та інших союзників неабияк обурило Кремль, який планує новий наступ на Україну. Західні танки мають допомогти Україні витримати нові бої з окупантами.
Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Канал