У Кремлі оприлюднили свої результати щодо переговорів Байдена і Путіна
Джерело:пресслужба президента Росії
Володимир Путін під час перемовин з Джо Байденом цинічно закликав "не перекладати відповідальність за ситуацію в Україні на плечі Росії". Свою версію результатів зустрічі між президентами розповіли у Кремлі.
Як повідомляють російські ЗМІ, глава держави-агресорки начебто заявив американському президенту, що вимагає гарантій про нерозширення НАТО у східному напрямку.
До теми Завершились перемовини Путіна та Байдена: підсумки розмови
Ситуацію в Україні у Путіна назвали "внутрішньоукраїнською кризою"
У Путіна наголосили, що левову частину розмови зайняло саме українське питання, яке у Кремлі назвали "внутрішньоукраїнською кризою". Офіційна Москва поспішила зауважити, що лише мінські домовленості є єдиним безальтернативним способом врегулювати конфлікт.
Президент Росії на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж мінських угод та домовленостей, досягнутих у нормандському форматі, висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу,
– повідомили у пресслужбі Кремля.
Новина доповнюється...