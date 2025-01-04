Вже є ознаки паніки в Кремлі, – журналіст Evening Standart

Згідно з рейтингом видання Politico російського диктатора Путіна визнано головним невдахою 2024 року, тому що Росія втратила свої бази і вплив у Сирії, а також не змогла досягти військових цілей у війні проти України. Очільнику Кремля вкрай важко змиритися з фактом свого провалу.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив журналіст Evening Standart Роберт Фокс, зазначивши, що в лютому 2022 року Путін точно не думав, що повномасштабна російська збройна агресія обернеться тривалими бойовими діями.

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На що робить ставку Путін

Фокс вважає, що Путін не зможе на користь собі зіграти на своїх відносинах з новим президентом США Трампом. Адже навряд чи це буде так просто, як російський диктатор міг уявити собі пів року тому.

Невже він думав, що ця війна триватиме 3 роки? Цілком очевидно, що ні. І ми знаємо, як готувалися російські війська, включно з формою для параду перемоги за 10 днів. Значить, щось пішло не так,

– озвучив Фокс.

Зараз очільник Кремля, зі слів журналіста Evening Standart, робить ставку на важке озброєння та велику кількість солдат, які тиснуть на українські Сили оборони вздовж фронту.

Але те, що за цим стоїть, буде дуже цікавим. Тому що ми тільки зараз починаємо бачити у Москві, у напрямку економіки й по тому, як діє Кремль, деякі ознаки паніки,

– зазначив Фокс.

Економіка Росії до літа може опиниться під потужним тиском

Журналіст Evening Standart наголосив на тому, що в Росії неухильно зростає інфляція. Вона, з його слів, скоро почне рухатися в дуже прискореному темпі. Він також зауважив, що ключова ставка в Росії – в межах 21%, проте складно зрозуміти, скільки вона становить насправді. Вона, на його думку, може досягати й 23%.

Економіка Росії перебуває під тиском, і ми побачимо, якщо Росія не зможе знайти якесь чарівне рішення, то до літа вона зазнає реального гніту. Є багато різних причин: демографічний тиск, зайнятість населення, питання військової промисловості,

– озвучив Фокс.

Крім того, зі слів Фокса, варто брати до уваги й становище союзників Росії, які зазнали провалу, зокрема диктатор Башар Асад, чия влада була повалена повстанцями в Сирії та який був змушений тікати до Москви.

Журналіст Evening Standart припустив, що Росія в найближчі 2 – 3 місяці спробує завдати удару Україні, діючи своїм звичним способом – атакуючи цивільне населення.