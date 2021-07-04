Поведінка невдала, – у Кремлі пояснили, чому Зеленський їх розчарував
Джерело:ТАСС
Нещодавно лідер Кремля заявив, що не бачить змісту зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським. Виявилося, що Росія розчарована поведінкою Зеленського і тягнеться це ще із попередньої нормандської зустрічі у 2019 році.
Володимир Зеленський від самого початку виглядав дуже сучасним і демократичним президентом. Про це в інтерв'ю російським пропагандистам розповів прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
До речі Росія образилась, що її називають стороною конфлікту на Донбасі
"Зеленський тисне на опонентів"
У Кремлі зазначають: є декілька моментів, через які проведення зустрічі ускладнюється. По-перше, через те, що начебто Київ не виконує Мінських домовленостей. До того ж Росія не визнає себе учасницею конфлікту на Донбасі і визнати не збирається. А цього від неї вимагає Україна.
По-друге, Кремлю не подобаються вчинки Зеленського, хоч спочатку він здавався сучасним і демократичним. Однак, президент України хоче позбутися опонентів і відкриває проти них кримінальні справи. Вочевидь, йдеться про кума Путіна – Віктора Медведчука.
Зеленський з самого початку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, ... і, звичайно, цей настрій явно не корелюється з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, з бажанням позбутися від своїх успішних політичних опонентів,
– сказав Пєсков.
Невдала поведінка Зеленського
Коментуючи, що не так із Зеленським, Пєсков погодився із критикою щодо поведінки глави України на саміті нормандської четвірки у грудні 2019 року. Йдеться про те, що Зеленський вибрав не ту міміку.
Реакція (Зеленського під час виступу Путіна – ТАСС) дійсно була невдалою. Напевно, це потрібно визнати,
– сказав Пєсков.
Міміка Зеленського не сподобалася Росії / Фото з QHA
Зустріч Путіна та Зеленського: коротко
- У квітні президент Зеленський запропонував главі Кремля зустрітися у будь-якій точці Донбасу.
- Путін у відповідь на запрошення порадив президенту України провести зустріч не з ним, а з бойовиками.
- Згодом в інтерв'ю глава Кремля зазначив, що розмовляти з українським президентом нема сенсу. Навіть приблизних тем глава держави-агресора назвати не може.