У Кремлі пригрозили зривом зустрічі Зеленського та Путіна: які причини
Джерело:TACC
Росія різко відреагувала на введення санкцій Україною проти багатьох російських компаній, у Кремлі навіть кажуть, що це може вплинути на майбутню зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
З такою заявою виступив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він сказав, що політика Києва у "вибудовуванні відносин з Росією є суперечливою".
До теми Сьогодні м'яч на боці Росії, – Зеленський про зустріч з Путіним
Пєсков каже, що через санкції зустрічі може не бути
Продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна оцінити як кроки для недопущення зустрічі Путіна і Зеленського,
– заявив Пєсков.
Наразі у Кремлі не бачать потреби перегладти свою позицію щодо українського питання. Пєсков наголосив, що для Москви українське питання – це лише Донбас, про Крим вони не мають жодного наміру говорити.Зверніть увагу! Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо продовження санкцій проти багатьох російських компаній. Також обмеження стосуються і оточення Путіна – бізнесменів та високопосадовців.
Коротко про можливу зустріч Путіна та Зеленського
- Президент України запропонував главі Кремля зустрітись ще у квітні 2021 року – коли Росія масово стягувала війська до східного українського кордону.
- Зеленський покликав Путіна на Донбас, натомість отримав пораду провести перемовини з бойовиками.
- Вже наприкінці квітня президент України дав доручення голові свого Офісу Андрію Єрмаку зв'язатись з адміністрацією Путіна щодо організації перемовин.
Читайте також Нас хвилює не місце проведення, а зміст, – Зеленський про зустріч з Путіним