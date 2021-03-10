У Кремлі розповіли про можливість зустрічі Путіна та Зеленського

10 березня 2021 , 13:39
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не виключає можливості зустрічі з Володимиром Зеленським. Він підкреслив, що будь-яка зустріч повинна бути добре підготовлена.

Джерело:

"Известия"

Путін не виключає зустрічі з Зеленським

За словами Пєскова, зустріч лідерів держав може відбутися. Однак конкретні дати він не назвав.

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Путін ніколи не спростовує будь-які зустрічі, тим більше коли вони можуть бути результативними і принести користь всім,
– заявив прессекретар російського президента.

Речник Путіна підкреслив, що зустріч слід добре підготувати, мовиться про виконання домовленостей.

"У цьому випадку кращою підготовкою може і повинно бути виконання раніше досягнутих домовленостей, найперше ми говоримо про мінський комплекс заходів, а далі про ті домовленості, які були досягнуті в Парижі", – додав Пєсков.

Що відомо про майбутню зустріч політиків

  • У листопаді 2020 року у Тристоронній контактній групі заявили про необхідність зустрічі президентів у нормандському форматі.
  • Спікер української делегації Олексій Арестович наголосив, що зустріч потрібна тому, що Росія не виконує зобов'язання та блокує обмін полоненими.
  • У грудні в Кремлі виключили можливість зустрічі Путіна з Зеленським найближчим часом.
  • 9 березня Зеленський заявив, що готується до особистої зустрічі з кожним лідером "нормандської четвірки", до якої зокрема і входить Путін. Це станеться у тому разі, якщо спільна зустріч політиків не відбудеться.