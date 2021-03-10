У Кремлі розповіли про можливість зустрічі Путіна та Зеленського

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не виключає можливості зустрічі з Володимиром Зеленським. Він підкреслив, що будь-яка зустріч повинна бути добре підготовлена.

Путін не виключає зустрічі з Зеленським

За словами Пєскова, зустріч лідерів держав може відбутися. Однак конкретні дати він не назвав.

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Путін ніколи не спростовує будь-які зустрічі, тим більше коли вони можуть бути результативними і принести користь всім,

– заявив прессекретар російського президента.

Речник Путіна підкреслив, що зустріч слід добре підготувати, мовиться про виконання домовленостей.

"У цьому випадку кращою підготовкою може і повинно бути виконання раніше досягнутих домовленостей, найперше ми говоримо про мінський комплекс заходів, а далі про ті домовленості, які були досягнуті в Парижі", – додав Пєсков.

Що відомо про майбутню зустріч політиків