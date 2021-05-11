У Кремлі відхрестились від кібератаки на трубопроводи в США

Росія категорично відкинула свою причетність до кібератаки на американців. Ба більше, звинуватила США у небажанні співпрацювати у сфері кібербезпеки.
Джерело:ТАСС
Так прокоментував скандал навколо трубопровідної компанії Colonial Pipeline прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це сталося 10 травня – після слів різких слів Джо Байдена у бік Кремля.
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Скандал навколо кібератаки на Colonial Pipeline: позиції США й Росії
Білий дім звинувачує Кремль у причетності до хакерської атаки на трубопровід компанії Colonial Pipeline. Джо Байден сказав, що наразі немає підтверджень провини саме росіян, але розслідування ситуації триває.
- "Є дані, що дійові особи з цих хакерських програм перебувають в Росії", – наголосив при цьому Байден. І Кремль у будь-якому випадку має "частину відповідальності за те, щоб із цим розібратися".
Журналісти попросили речника Путіна прокоментувати ці слова та загалом звинувачення у бік Росії. І Дмитро Пєсков сказав те, що практично завжди й каже у подібних ситуаціях:
- “Росія не має до цього жодного стосунку".
Ба більше, Пєсков звинуватив США, що ті "відмовляються від співпраці у протидії кіберзлочинностю".
Що слід знати про хакерську атаку на Colonial Pipeline
- Хакерська атака на оператора трубопроводів у США Colonial Pipeline почалася 6 травня. Зловмисники викрали масив даних, заблокували комп’ютери, а після цього почали вимагати гроші.
- 7 травня Colonial Pipeline зупинила роботу паливопроводу. Американські ЗМІ майже одразу повідомили, що до атаки причетні хакери з DarkSide, серед яких і росіяни.
- Через загрозу нацбезпеці у США оголосили режим надзвичайної ситуації. Роботу трубопроводу станом на початок доби 11 травня так і не відновили.