У Кремлі відреагували на погрози ввести санкції проти Путіна

У Кремлі самовпевнено заявили, що санкції особисто проти Володимира Путіна йому не нашкодять. Але там загалом вважають санкції проти російських чиновників політично деструктивними.

Гроші Путіна зберігаються на рахунку у банку "Росія", на який він отримує зарплату. Про це заявив прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков.

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Російський закон і закордонні активи

За словами Пєскова, законодавство Росії забороняє чиновникам мати закордонні активи. Мовляв, саме тому санкції США не матимуть сенсу і не вплинуть на них.

До слова, основним акціонером банку "Росія" є фігурант санкційних списків США та ЄС бізнесмен Юрій Ковальчук. Він опинився під санкціями у 2014 році після анексії Криму. Тоді ж Путін пообіцяв відкрити рахунок у цьому банку.

Що відомо про санкції проти Росії

Президент США Джо Байден заявляв, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема, це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон поки що не вводитиме санкцій проти Росії. Причиною глава Держдепу назвав можливу втрату "ефекту стримування".

Якщо Росія таки наважиться напасти на Україну, то Євросоюз обіцяв запровадити санкції проти Росії швидко. Зазначають, що це станеться не за тижні, а протягом кількох днів.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.