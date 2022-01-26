У Кремлі відреагували на погрози ввести санкції проти Путіна
Джерело:ТАСС
У Кремлі самовпевнено заявили, що санкції особисто проти Володимира Путіна йому не нашкодять. Але там загалом вважають санкції проти російських чиновників політично деструктивними.
Гроші Путіна зберігаються на рахунку у банку "Росія", на який він отримує зарплату. Про це заявив прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков.
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Російський закон і закордонні активи
За словами Пєскова, законодавство Росії забороняє чиновникам мати закордонні активи. Мовляв, саме тому санкції США не матимуть сенсу і не вплинуть на них.
До слова, основним акціонером банку "Росія" є фігурант санкційних списків США та ЄС бізнесмен Юрій Ковальчук. Він опинився під санкціями у 2014 році після анексії Криму. Тоді ж Путін пообіцяв відкрити рахунок у цьому банку.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Що відомо про санкції проти Росії
- Президент США Джо Байден заявляв, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема, це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.
- За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон поки що не вводитиме санкцій проти Росії. Причиною глава Держдепу назвав можливу втрату "ефекту стримування".
- Якщо Росія таки наважиться напасти на Україну, то Євросоюз обіцяв запровадити санкції проти Росії швидко. Зазначають, що це станеться не за тижні, а протягом кількох днів.
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