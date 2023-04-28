Частково ідіоти з невисоким інтелектом, – опозиціонер про захоплення окультизмом у Кремлі

Подейкують, що в Кремлі серйозно ставляться до різних змов, окультизму та інших не доведених наукою речей. Пояснюється це все дуже просто — відсутністю інтелектуальної складової російських політиків.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, колишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. Він переконаний, що більша частина Кремля загалом не вміє критично мислити та аналізувати.

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Мурзагулов розповів, що в тому середовищі, де свого часу перебував він – в частині Кремля та в регіональній владі серйозно не ставилися до ляльок вуду та подібних речей.

Можливо, це було забаганками окремих людей, іноді доводилося це чути від когось, але люди політико-медійні цинічно до цього ставилися. Мовляв, "є у нас деякі придуркуваті, але ми тут сидимо зі своїм примусом та полянкою і в нас все добре",

– прокоментував мовець.

Часткові ідіоти при владі

Однак колишній політтехнолог Кремля зауважив, що деякі люди в Кремлі все ж цікавляться окультизмом. Пояснив він це тим, що у російської еліти дуже невисокий інтелектуальний рівень, крім того, там одночасно змінили всіх вигідних, але недалекогладних політиків.

Набрали всіх за оголошеннями. І ці всі люди, яких набрали, частково ідіоти. Днями великий начальник, перший заступник начальника апарату держдуми Росії двічі поспіль лохотронщикам, які з в'язниці телефонують, віддав купу грошей, 44 мільйони,

– іронічно зауважив опозиціонер.

Це і є той портрет нової путінської еліти. Імовірно, ця людина потрапила до держдуми, бо він чийсь брат, сват, адже все там відбувається так. Люди подібні на заступника начальника апарату держдуми дійсно будуть вірити в ляльок вуду, бо "вони ідіоти", пояснив Мурзагулов.

"Такі люди зараз оточують Владіміра Путіна, підносить йому теки, формують його рішення, мерзенні, ідіотські з приводу початку війни з сусідніми державами, наприклад", – резюмував опозиційний діяч.

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