У Кремлі визнали, що "легітимізація" бойовиків буде порушенням мінських угод

Документ про визнання бойовиків на Донбасі вже направили Володимиру Путіну. Речник політика наголосив, що для президента, мовляв, найважливішим є реалізація мінських угод.

У Кремлі розуміють наслідки дій

Дмитро Пєсков підтвердив, що визнання так званих "республік" бойовиків означатиме вихід Росії з мінських домовленостей. Тому Кремль з наслідками ознайомлений.

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Безперечно, визнання не корелюється з мінськими угодами. Це дійсно так,

– зазначив речник Путіна.

Він додав, що для очільника Кремля головним завданням при врегулюванні ситуації на Донбасі є "реалізація мінського комплексу заходів".

Зауважимо, раніше у Міністерстві закордонних справ України казали, що визнання Росією фейкових республік означатиме, що держава вийшла з мінських угод. Крім того, рішення Кремля не матиме правових наслідків.

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