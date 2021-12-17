У Кремлі заявили, що Україна втрачена для Росії як партнер

У Москві продовжується істерика стосовно можливого вступу України до НАТО. За словами речника президента Путіна Дмитра Пєскова, наша країна втрачена для Росії як партнер.

За словами рупора Кремля, українська влада нібито сама зробила все, щоб "зруйнувати стосунки України та Росії". Також Пєсков вкотре повторив тези про те, що членство нашої держави в НАТО буцімто небезпечне для Кремля.

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Україна більше не партнер

Дмитро Пєсков переконаний, що Україна нібито сама зруйнувала відносини з Росією. Саме через це, за словами прессекретаря Путіна, ми більше не є партнерами Росії.

Чи втрачена Україна зараз як партнер чи союзник? На цьому етапі так, повністю,

– заявив Пєсков.

Вкотре речник Кремля висловився про "загрозу НАТО" через прагнення України стати членом Альянсу. Пєсков переконаний, що в такому випадку війська НАТО неодмінно "почнуть рухатися до російських кордонів".

Останні заяви Кремля щодо України

У Кремлі неодноразово негативно висловлювалися про перспективу членства України в НАТО. У Росії називають членство нашої держави в Альянсі "червоними лініями".

Володимир Путін під час розмови з президентом США Джо Байденом вимагав гарантій щодо того, що Україна не стане членом НАТО.

Таку ж заяву опублікували і в російському МЗС.

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