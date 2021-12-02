У Кремлі заявили, що сприймають заяву Зеленського про повернення Криму "прямою погрозою"

У Кремлі цинічно заявили, що сприймають заяву Володимира Зеленського про повернення Криму "прямою погрозою".

Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – назвав це нібито "посяганням на російський регіон". Він наголосив, що у Кремлі "аналізують" слова Зеленського про деокупацію Криму. Прокремлівський пропагандист також зробив істеричну заяву про "київський режим", який нібито посягнув на російську територію.

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Заява Зеленського

В окупантів так "запалало" через виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді у середу, 1 грудня. Український лідер зауважив, що вперше за час окупації півострова Україна бореться за Крим "не на білбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах".

Ми боремось за тимчасово окуповану свідомість наших громадян, тому запустили мовлення для ТОТ. Це наша земля. Звільнити її – наша мета. Ніхто не зробить цього замість нас. Це наша філософія,

– наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що вперше ухвалили Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Президент нагадав: країна-агресорка окупувала 27 тисяч кілометрів нашої території. Це – більше, аніж деякі країни Європи та світу.

Водночас Україна бореться не за гектари, а за своїх громадян. Президент наголосив, що саме Кримська платформа має стати фундаментом для деокупації півострова.