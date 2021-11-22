У Кремлі заявили, що Україна хоче створити "ще одну біду для себе"

Дмитро Пєсков цинічно заявив, що Україна "шукає спосіб" повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі. Для цього вона буцімто "прикривається" збільшенням присутності в регіоні військових НАТО.

Болюче видовище, – Пєсков

Чергову маразматичну заяву речник Володимира Путіна зробив у інтерв'ю. Це відбулося на тлі повідомлень про збільшення російських військ біля кордону України.

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Україна, швидше за все, добивається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми. Створити ще одну біду для самих себе та для всіх у Європі. Ось чого домагається Україна,

– заявив прессекретар агресора.

Він додав: "Домагається вона цього під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО в Чорному морі – американських, британських солдатів у регіоні, яких стає дедалі більше. Ось чого добивається Україна".

Усе це Пєсков схарактеризував як "болюче видовище, яке спричинить серйозні наслідки".

Раніше Пєсков цинічно казав, що "Росія ні для кого не становить загрози". Тому нападу на Україну Кремль, мовляв, не планує. Однак речник Путіна наголосив, що Москва буде захищатися у випадку "загрозливих дій НАТО".

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