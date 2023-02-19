"Поставимо Польщу на коліна за годину": у Соловйова видали новий шедевр про "міць" Росії

Уже близько року "друга армія світу" демонструє свою неефективність та невміння воювати на території нашої держави. Водночас на кремлівському телебаченні не втомлюються брехати про те, що Росія "може знищити" певні країни НАТО за лічені години.

Власне, в ефірі програми відомого російського псевдожурналіста Владіміра Соловйова виступав "експерт" Яков Кедмі. Він якраз сказав, що Польщу "можливо поставити на коліна" всього за годину. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як пропагандисти зібрались воювати з Польщею

Зауважимо, що Польща є членом Північноатлантичного альянсу та різні пропагандисти уже не перший рік розповідають про те, що російські солдати здатні вмить знищити НАТО. Однак поки представники "найвеличнішої армії" чомусь гинуть пачками на території України.

Польщу можна поставити на коліна за годину, повернувши її у кам'яний вік. 50 чи 60 стратегічних об'єктів можуть бути знищені за 20 хвилин,

– говорив Кедмі.

У цей момент його колеги по студії, вочевидь, згадували про те, як російська армія уже "брала Київ за три дні", оскільки вирази їхніх облич були дуже дивним. І схоже, що сам Кедмі не вірив у те, що говорить, адже мав напрочуд непереконливий вигляд.

На кремлівському телебаченні марять захопленням Польщі: дивіться відео з російських ЗМІ

Зазвичай на кремлівському телебаченні з піною на губах та неймовірною експресією розповідають про неіснуючі здобутки путінських солдатів. Однак цього разу все звучало дуже мляво та без ентузіазму. Схоже, що у Кремля закінчуються гроші, аби спонсорувати своїх "експертів".

Що робить син Соловйова, коли його тато веде маразматичні телепередачі

Ще раз зазначимо, що Яков Кедмі розповідав про "захоплення Польщі" в студії Владіміра Соловйова, син якого не так давно вляпався у скандал.

ЗМІ повідомили, що Соловйов-молодший, на ім'я Даніїл, зараз перебуває в Лондоні, а не на своїй батьківщині. Там він, ймовірно, працює в модельній індустрії.

Усе б нічого, але його татусь ледь не кожного дня розповідає громадянам Росії про те, що Британія є частиною "загниваючого Заходу".