Виявився важчим за воду, тому втопився: у ВМС розповіли про удар "Нептуном" по крейсеру "Москва"

13 квітня 2022 року українські військові успішно знищили російський крейсер "Москва". Операція була блискавичною. Тоді в зоні ураження опинилися одразу кілька російських кораблів.

Про це 24 Каналу розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що все відбулося надзвичайно швидко. Знищити крейсер "Москва" вдалося завдяки тому, що зійшлися кілька факторів.

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Українські військові постійно чергували, моніторили простір та висвітлювали ситуацію на морі. І зрештою ворожий крейсер був знищений.

Насправді все тут дуже просто. Усі ці процеси описані в підручниках з фізики. Крейсер "Москва" виявився важчим за воду. Тому і втопився,

– сказав Плетенчук.

Як вдалося знищити "Москву"

Як наголосив Плетенчук, в певний момент наші захисники помітили, що в зоні ураження перебувають одразу кілька російських кораблів. Серед них був і крейсер "Москва".

Рішення про ураження "Москви" ухвалили майже одразу. Його погодили із командуванням оборони Півдня та командування Військово-морських сил. Загалом уся операція тривала близько години.

Вирішили завдати ураження. Це й робили. Дві ракети "Нептун" поцілили в цей крейсер. І в результаті багатьох факторів, серед яких була і належна підготовка наших фахівців, і наявність українського ракетного озброєння, вдалося завдати серйозного вогневого пошкодження,

– наголосив Плетенчук.

Не варто забувати і про загальновідоме російське нехлюйство, самовпевненість та погану підготовку персоналу. Це також допомогло відправити корабель на дно. Наступного дня українська авіація, яку направили в район знищення "Москви", підтвердила успішність операції.

Знищення "Москви": коротко