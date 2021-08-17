Кричуще порушення прав людини, – Зеленський відреагував на обшуки й арешти кримських татар

Кримські татари знов зазнали утисків в окупованому Росією Криму. 17 серпня силовики влаштували масштабні обшуки у їхніх будинках.

На обурливу ситуацію відреагував Володимир Зеленський. Президент назвав дії окупантів неприпустимими.

Важливо Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар

Він наголосив, що у такий спосіб окупанти порушують права людини.

Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені. Світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення,

– підкреслив Зеленський.

Обшуки у кримських татар

Окупаційні спецслужби увірвалися в помешкання активістів 17 серпня приблизно о 4 ранку. Під час обшуків вони затримали 5 кримських татар. Мовиться про активістів Рустема Мусарова, Заура Абдулаєва, Рустема Таїрова та Джаббара Берікова.

Вони відвідували усі судові засідання у справах кримських політв'язнів та підтримували їхні сім'ї. Також активісти організовували масові заходи у своїх місцевостях.

Зауважимо, що російські спецслужби регулярно проводять обшуки у будинках кримських татар та інших активістів. Україна неодноразово закликала міжнародну спільноту звернути на це увагу та відреагувати.

Текст публікації президента Володимира Зеленського

Росія знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені. Світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення.