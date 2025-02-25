Тривога в усій Україні – крилаті ракети в небі: куди вони летять

Ворог розпочав ракетну атаку уночі 25 лютого. Перші крилаті ракети залетіли в наше небо перед 6 годиною ранку.

24 Канал інформує, завдяки Повітряним силам та моніторинговим спільнотам, куди летять ракети. Якщо у вашій області є загроза – подбайте про безпеку!

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ракетна атака 25 лютого: що відбувається