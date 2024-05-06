Вночі Крим атакували морські дрони

У Криму останнім часом все частіше неспокійно. Вночі проти 6 травня півострів нібито атакували морські дрони.

Російські телеграм-канали пишуть, що Крим опинився під атакою морських дронів. Це сталося після тривалої перерви, передає 24 Канал.

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Звітують про відсутність втрат

Телеграм-канали пишуть, що біля західного узбережжя півострова знищено до 5 безекіпажних катерів ЗСУ. За їхньою інформацією, метою були військові катери в одній із бухт у районі населеного пункту Чорноморське.

Російські ЗМІ наголошують, що обійшлося без втрат та постраждалих з їхнього боку. "Українська правда" написала, що у ніч на 6 травня Головне управління розвідки Міноборони використало морський дрон Magura V5, аби уразити російський катер. Це могло статись у бухті, яка розташована бухта в районі Чорноморського на заході Кримського півострова.

Джерела 24 Каналу підтвердили ураження російського швидкісного катера. Це дійсно відбулося в районі Чорноморського. Наразі невідомо деталей. Українські розвідники продовжують завдавати окупантам втрат у кораблях. Росія вже намагається сховати свої судна у Новоросійську, однак українські дрони все одно їх знаходять.

Зокрема, до сьогодні останньою втратою росіян у морі був корабель "Коммуна". Він вважався найстарішим судном у світі, яке ще виконувало завдання. Росіяни спустили судно на воду ще до Першої світової війни – у 1913 році. У 1915 "Коммуна" офіційно стала частиною Балтійського флоту.

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