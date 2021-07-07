Крим далі заливає вода: цього разу постраждали Саки, людей евакуювали
Джерело:"Интерфакс"
В окупованому Криму негода не вщухає. Цього разу внаслідок зливи затопило місто Саки. Двох людей довелось евакуювати.
Так звана "влада" міста повідомила, що внаслідок негоди залило 4 будинки. У деяких низинних місцях після зливи вода сягала рівня грудей.
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Негода в Саках
Так званий "голова адміністрації" міста Саки Олександр Овдієнков розповів, що злива підтопила одну вулицю. ЗМІ пишуть, що мовиться про вулицю Колгоспну.
На ній 4 домоволодіння виявилися в епіцентрі. Жертв і руйнувань немає. Евакуйовано двоє людей, які проживають самі та в поважному віці,
– повідомив Овдієнков.
"Влада" вживає заходів для зменшення рівня води на вулицях.
Негода затопила Саки: дивіться відео
Видання "Крыминформ" повідомило, що через зливу довелось відключати електрику, також є перебої з інтернетом.
Місцеві мешканці показали, як затопило набережну: дивіться відео
Люди показують підтоплені вулиці: дивіться відео
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Місцеві розповіли, як у місті "працюють" ливники
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