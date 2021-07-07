Крим далі заливає вода: цього разу постраждали Саки, людей евакуювали

В окупованому Криму негода не вщухає. Цього разу внаслідок зливи затопило місто Саки. Двох людей довелось евакуювати.

Так звана "влада" міста повідомила, що внаслідок негоди залило 4 будинки. У деяких низинних місцях після зливи вода сягала рівня грудей.

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Негода в Саках

Так званий "голова адміністрації" міста Саки Олександр Овдієнков розповів, що злива підтопила одну вулицю. ЗМІ пишуть, що мовиться про вулицю Колгоспну.

На ній 4 домоволодіння виявилися в епіцентрі. Жертв і руйнувань немає. Евакуйовано двоє людей, які проживають самі та в поважному віці,

– повідомив Овдієнков.

"Влада" вживає заходів для зменшення рівня води на вулицях.

Негода затопила Саки: дивіться відео

Видання "Крыминформ" повідомило, що через зливу довелось відключати електрику, також є перебої з інтернетом.

Місцеві мешканці показали, як затопило набережну: дивіться відео

Люди показують підтоплені вулиці: дивіться відео

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