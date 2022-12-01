Крім Мадриду: ще 2 посольства України отримали "дуже конкретні погрози"
1 грудня 2022 , 17:23Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Українські посольства за кордоном отримали листи з черговими погрозами. Напередодні таке надійшло до дипломатичної установи в Іспанії.
Це сталось 30 листопада та 1 грудня, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі.
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Здогадуються, хто за цим стоїть
Кулеба наголосив, що це точно нова форма терору. Українські фахівці разом з іспанською владою активно працюють, аби встановити, хто розсилає погрози.
У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії,
– зауважив Кулеба.